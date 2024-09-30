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Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C200 IP-камера – классическое устройство видеонаблюдения для установки внутри помещений. Модель использует беспроводной способ подключения, поэтому вам не нужно будет оборудовать розетку или перемещать коммутатор или маршрутизатор. Просто установите камеру в любое место, где есть зона покрытия сети Wi-Fi, и начинайте контролировать необходимую вам зону. Ночь не станет помехой для работы камеры: ночная съемка происходит с помощью ИК-подсветки, дальность действия которой составляет внушительные 10 м. Одной из особенностей модели является наличие системы обнаружения движения. IP-камера оснащена микрофоном и динамиком. Используя мобильные устройства, вы сможете удаленно просматривать происходящее перед объективом камеры. Максимальное разрешение съемки – 1920x1080. Видео такого качества подходит для распознавания сравнительно мелких деталей, например – не слишком бросающихся в глаза особенностей внешности человека. Минимальная рабочая температура камеры равна 0 °C. Пиковая рабочая температура составляет 40 °C. Видео высокой четкости Tapo C200 поддерживает видео высокой четкости 1080p, предоставляя пользователям четкие и детализированные кадры. Панорамирование и наклон Устройство обеспечивает диапазон обзора 360 ° по горизонтали и 114 ° по вертикали, обеспечивая полный охват территории. Ночное видение Благодаря усовершенствованному ночному видению на расстоянии до 30 футов Tapo C200 позволяет пользователям круглосуточно следить за своими домами. Обнаружение движения и оповещения Устройство использует технологию интеллектуального обнаружения движения для отправки мгновенных уведомлений на ваш телефон при обнаружении движения. Двусторонний звук Tapo C200 оснащен встроенным микрофоном и динамиком, что позволяет пользователям общаться с семьей, домашними животными или предупреждать злоумышленников. Локальное хранилище Устройство поддерживает карты microSD емкостью до 512 ГБ для локального хранения, обеспечивая безопасный и экономичный способ хранения отснятого материала. Режим конфиденциальности Пользователи могут включить режим конфиденциальности, чтобы остановить запись и контролировать, когда камера осуществляет мониторинг, а когда нет. Простая настройка и управление С помощью приложения Tapo пользователи могут легко настраивать Tapo C200 и управлять им, а также получать доступ к прямой трансляции и другим элементам управления. Голосовое управление Tapo C200 совместим с Google Assistant и Amazon Alexa, обеспечивая пользователям управление без помощи рук. Безопасное шифрование Устройство использует усовершенствованное шифрование и беспроводные протоколы для обеспечения конфиденциальности данных и безопасной связи между вашим телефоном и устройством.