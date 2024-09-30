Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C200
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Код товара: 122030
Производитель: TP-LINK
2 690₽
32
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В магазинах:
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Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C110
2 690₽
О товаре
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C200IP-камера – классическое устройство видеонаблюдения для установки внутри помещений. Модель использует беспроводной способ подключения, поэтому вам не нужно будет оборудовать розетку или перемещать коммутатор или маршрутизатор. Просто установите камеру в любое место, где есть зона покрытия сети Wi-Fi, и начинайте контролировать необходимую вам зону. Ночь не станет помехой для работы камеры: ночная съемка происходит с помощью ИК-подсветки, дальность действия которой составляет внушительные 10 м. Одной из особенностей модели является наличие системы обнаружения движения. IP-камера оснащена микрофоном и динамиком. Используя мобильные устройства, вы сможете удаленно просматривать происходящее перед объективом камеры. Максимальное разрешение съемки – 1920x1080. Видео такого качества подходит для распознавания сравнительно мелких деталей, например – не слишком бросающихся в глаза особенностей внешности человека. Минимальная рабочая температура камеры равна 0 °C. Пиковая рабочая температура составляет 40 °C.
Характеристики
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- Стандарт видеокамеры
- IP
- Тип видеокамеры
- поворотная
- Объектив
- zoom
- Мин. фокусное расстояние, мм
- 4
- Макс. фокусное расстояние, мм
- 4
- Макс. угол обзора, градусов
- 360
- Ночной режим
- есть
- ИК-подсветка
- есть
- Дальность ИК-подсветки
- 9 м
- Функции и особенности
- встроенный микрофон, встроенный динамик, слот для карт памяти
- Тип карты памяти
- microSD
- Макс. угол поворота, градусов
- 360
- Макс. угол наклона, градусов
- 114
- Установка
- настольная, потолочная, настенная
- Мин. рабочая температура, °C
- 0
- Макс. рабочая температура, °C
- 40
- Угол обзора камеры по горизонтали, градусов
- 360
- Угол обзора камеры по вертикали, градусов
- 114
- Датчики
- движения
- Поддержка кодеков
- H.264
- Адаптер питания в комплекте
- есть
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 28
23 февраля 2024
Здравствуйте, хочу приобрести камеру что бы ставить в детскую. Мне нужно что бы она была всегда включена, и когда я выходила я могла в режиме реального времени смотреть что делают дети. Ее нужно подключать к вайфаю ? Или достаточно просто подключить в розетку ?
1
0 0
0
05.ru
23.02.2024 20:48:47
Здравствуйте! Данная модель подключается по вай фай соединению. Обратитесь к нам по номеру горячей линии 8 (800) 511-05-05.
Ответить
0 0
Г
Гость 28
23 февраля 2024
Здравствуйте, хочу приобрести камеру что бы ставить в детскую. Мне нужно что бы она была всегда включена, и когда я выходила я могла в режиме реального времени смотреть что делают дети. Ее нужно подключать к вайфаю ? Или достаточно просто подключить в розетку ?
1
0
0