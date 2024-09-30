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Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C200

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Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C200
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C200
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C200
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C200
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C200
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C200
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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вопрос
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Код товара: 122030
Производитель: TP-LINK
нет отзывов
1
вопрос

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ДО 30.09.24

2 690₽
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32
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Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C110
2 690₽
32
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1 = 1₽
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32
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Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C110
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C110
2 690₽
О товаре

Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C200

IP-камера – классическое устройство видеонаблюдения для установки внутри помещений. Модель использует беспроводной способ подключения, поэтому вам не нужно будет оборудовать розетку или перемещать коммутатор или маршрутизатор. Просто установите камеру в любое место, где есть зона покрытия сети Wi-Fi, и начинайте контролировать необходимую вам зону. Ночь не станет помехой для работы камеры: ночная съемка происходит с помощью ИК-подсветки, дальность действия которой составляет внушительные 10 м. Одной из особенностей модели является наличие системы обнаружения движения. IP-камера оснащена микрофоном и динамиком. Используя мобильные устройства, вы сможете удаленно просматривать происходящее перед объективом камеры. Максимальное разрешение съемки – 1920x1080. Видео такого качества подходит для распознавания сравнительно мелких деталей, например – не слишком бросающихся в глаза особенностей внешности человека. Минимальная рабочая температура камеры равна 0 °C. Пиковая рабочая температура составляет 40 °C.
  • Видео высокой четкости
    • Tapo C200 поддерживает видео высокой четкости 1080p, предоставляя пользователям четкие и детализированные кадры.
  • Панорамирование и наклон
    • Устройство обеспечивает диапазон обзора 360 ° по горизонтали и 114 ° по вертикали, обеспечивая полный охват территории.
  • Ночное видение
    • Благодаря усовершенствованному ночному видению на расстоянии до 30 футов Tapo C200 позволяет пользователям круглосуточно следить за своими домами.
  • Обнаружение движения и оповещения
    • Устройство использует технологию интеллектуального обнаружения движения для отправки мгновенных уведомлений на ваш телефон при обнаружении движения.
  • Двусторонний звук
    • Tapo C200 оснащен встроенным микрофоном и динамиком, что позволяет пользователям общаться с семьей, домашними животными или предупреждать злоумышленников.
  • Локальное хранилище
    • Устройство поддерживает карты microSD емкостью до 512 ГБ для локального хранения, обеспечивая безопасный и экономичный способ хранения отснятого материала.
  • Режим конфиденциальности
    • Пользователи могут включить режим конфиденциальности, чтобы остановить запись и контролировать, когда камера осуществляет мониторинг, а когда нет.
  • Простая настройка и управление
    • С помощью приложения Tapo пользователи могут легко настраивать Tapo C200 и управлять им, а также получать доступ к прямой трансляции и другим элементам управления.
  • Голосовое управление
    • Tapo C200 совместим с Google Assistant и Amazon Alexa, обеспечивая пользователям управление без помощи рук.
  • Безопасное шифрование
    • Устройство использует усовершенствованное шифрование и беспроводные протоколы для обеспечения конфиденциальности данных и безопасной связи между вашим телефоном и устройством.
    Характеристики
    Стандарт видеокамеры
    IP
    Тип видеокамеры
    поворотная
    Объектив
    zoom
    Мин. фокусное расстояние, мм
    4
    Макс. фокусное расстояние, мм
    4
    Макс. угол обзора, градусов
    360
    Ночной режим
    есть
    ИК-подсветка
    есть
    Дальность ИК-подсветки
    9 м
    Функции и особенности
    встроенный микрофон, встроенный динамик, слот для карт памяти
    Тип карты памяти
    microSD
    Макс. угол поворота, градусов
    360
    Макс. угол наклона, градусов
    114
    Установка
    настольная, потолочная, настенная
    Мин. рабочая температура, °C
    0
    Макс. рабочая температура, °C
    40
    Угол обзора камеры по горизонтали, градусов
    360
    Угол обзора камеры по вертикали, градусов
    114
    Датчики
    движения
    Поддержка кодеков
    H.264
    Адаптер питания в комплекте
    есть
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    Вопросы и ответы
    Г
    Гость 28
    23 февраля 2024
    Здравствуйте, хочу приобрести камеру что бы ставить в детскую. Мне нужно что бы она была всегда включена, и когда я выходила я могла в режиме реального времени смотреть что делают дети. Ее нужно подключать к вайфаю ? Или достаточно просто подключить в розетку ?
    1 Ответить
    0 0
    0
    05.ru
    23.02.2024 20:48:47
    Здравствуйте! Данная модель подключается по вай фай соединению. Обратитесь к нам по номеру горячей линии 8 (800) 511-05-05.
    Ответить
    0 0
    Г
    Гость 28
    23 февраля 2024
    Здравствуйте, хочу приобрести камеру что бы ставить в детскую. Мне нужно что бы она была всегда включена, и когда я выходила я могла в режиме реального времени смотреть что делают дети. Ее нужно подключать к вайфаю ? Или достаточно просто подключить в розетку ?
    1 Ответить
    0
    0
    Читать все вопросы и ответы
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    2 690₽
    32
    Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
    1 = 1₽
    Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
    Войдите, чтобы получить бонусную карту
    В магазинах:
    В наличии
    В магазинах:
    В наличии
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