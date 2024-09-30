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Камера видеонаблюдения Xiaomi XVV-1120S-B2 Xiaovv Outdoor Panoramic Camera – версия уличной Wi-Fi камеры наблюдений от Xiaovv, с поддержкой приложения Home от Xiaomi. Камера выдаёт панорамную картинку с углом обзора 180° в разрешении 1080P, имеет двойную антенну для уверенного приёма Wi-Fi сигнала и защиту по стандарту IP65. IP-камера Xiaovv Outdoor Panoramic Camera обладает матрицей с разрешением 2 миллиона пикселей, благодаря которой обеспечат детализированное изображение в качестве 1080P. Угол обзора камеры Xiaovv Outdoor Panoramic Camera составляет 180°, Вы будете видеть все, что происходит вокруг в ваше отсутствие. Технология Smart IR позволяет фиксировать четкую картинку в условиях полной темноты, а новое поколение шумоподавления в системе ночного видения обеспечивает высокую «чистоту» изображения. Когда в поле зрения камеры обнаружится какое-либо движение, камера пришлёт на ваш смартфон push-уведомление и короткое видео с происходящим вокруг. Просто активируйте на смарт-камере режим детектора движения и настройте время срабатывания. Камера Xiaovv Outdoor Panoramic Camera имеет поддержку карт памяти microSD до 64 Гб и способна производить запись видео в режиме 24 / 7. Просматривайте отснятое видео выбирая дату и время съёмки. Камера Xiaovv Outdoor Panoramic Camera полноценно работает в экосистеме Home от , в качестве камеры наблюдения. Камера выполняет функции датчика движения, при обнаружении активности отправляет уведомление на смартфон, включает освещение или управляет любым другим электроприбором. Кроме того, камера может активировать запись видео при срабатывании любых датчиков и устройств, входящих в состав Умного Дома Xiaomi.