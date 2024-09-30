О товаре

Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T503 (C) (2.8mm) Аналоговая камера – компактный купольный прибор с проводной потолочной установкой. Устройство подходит для создания системы видеонаблюдения в помещении или на улице. Стандартная защита корпуса IP67 допускает работу при влажности до 90% и температуре от -40°C до 60°C. Устройство HiWatch HD-TVI [DS-T503 (С) 2.8 mm] оснащено CMOS-матрицей 5 Мп, гарантирующей получение детального видео с разрешением до 2560x1944 dpi. Прибор обладает фокусом 2.8 мм, обширным углом обзора и яркой ИК-подсветкой. В режиме ночной съемки камера действует на расстоянии до 30 м при уровне освещенности от 0.01 лк.