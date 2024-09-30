О товаре

Камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HDW1220GP-0360B Видеокамера купольного типа с проводным подключением и потолочной установкой подходит для использования на улице или в помещении. Мультиформатный прибор (4 в 1) обладает фокусным расстоянием 3.6 мм и CMOS-матрицей 2 Мп. Вы получаете четкое видео при 25 кадр/с с разрешением 1920x1080 dpi с оптимальным углом обзора. Прибор дополнен чувствительным датчиком движения и функцией ночной съемки с видимостью до 20 м. Устройство оснащено микрофоном и возможностью настройки параметров BLC, HLC, 3D-DNR, True-WDR. Допускается эксплуатация при влажности до 95% и температуре от -40°C (можно использовать зимой) до 60°C (можно устанавливать на солнечной стороне дома).