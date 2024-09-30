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Камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HDW1220GP-0360B

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Камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HDW1220GP-0360B
Камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HDW1220GP-0360B
Камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HDW1220GP-0360B
Камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HDW1220GP-0360B
Камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HDW1220GP-0360B
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 112113
Производитель: Dahua
Гарантия: 15 дн.
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ДО 30.09.24

3 590₽
Этот товар нельзя оплатить бонусами
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C210
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О товаре

Камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HDW1220GP-0360B

Видеокамера купольного типа с проводным подключением и потолочной установкой подходит для использования на улице или в помещении. Мультиформатный прибор (4 в 1) обладает фокусным расстоянием 3.6 мм и CMOS-матрицей 2 Мп. Вы получаете четкое видео при 25 кадр/с с разрешением 1920x1080 dpi с оптимальным углом обзора. Прибор дополнен чувствительным датчиком движения и функцией ночной съемки с видимостью до 20 м. Устройство оснащено микрофоном и возможностью настройки параметров BLC, HLC, 3D-DNR, True-WDR. Допускается эксплуатация при влажности до 95% и температуре от -40°C (можно использовать зимой) до 60°C (можно устанавливать на солнечной стороне дома).
Характеристики
Стандарт видеокамеры
CVBS, AHD, HD-CVI, HD-TVI
Тип видеокамеры
уличная, купольная
Объектив
фикс. фокус
Мин. фокусное расстояние, мм
3.6
Макс. угол обзора, градусов
82.8°
Ночной режим
есть
ИК-подсветка
есть
Дальность ИК-подсветки
20 м
Минимальная освещенность (цвет.), люкс
0.02
Функции и особенности
встроенный микрофон, ИК-фильтр, компенсация задней засветки, шумоподавление
Интерфейсы
выход аудио
Установка
потолочная, настенная
Отношение сигнал/шум, дБ
65
Класс защиты IP
IP67
Мин. рабочая температура, °C
-40
Макс. рабочая температура, °C
60
Диафрагма
f/2.0
Угол обзора камеры по горизонтали, градусов
82.8
Датчики
движения
Количество ИК-светодиодов
1
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3 590₽
Этот товар нельзя оплатить бонусами
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа