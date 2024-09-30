Камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HDW1220GP-0360B
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Код товара: 112113
Производитель: Dahua
Гарантия: 15 дн.
3 590₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
Камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HDW1220GP-0360BВидеокамера купольного типа с проводным подключением и потолочной установкой подходит для использования на улице или в помещении. Мультиформатный прибор (4 в 1) обладает фокусным расстоянием 3.6 мм и CMOS-матрицей 2 Мп. Вы получаете четкое видео при 25 кадр/с с разрешением 1920x1080 dpi с оптимальным углом обзора. Прибор дополнен чувствительным датчиком движения и функцией ночной съемки с видимостью до 20 м. Устройство оснащено микрофоном и возможностью настройки параметров BLC, HLC, 3D-DNR, True-WDR. Допускается эксплуатация при влажности до 95% и температуре от -40°C (можно использовать зимой) до 60°C (можно устанавливать на солнечной стороне дома).
Характеристики
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- Стандарт видеокамеры
- CVBS, AHD, HD-CVI, HD-TVI
- Тип видеокамеры
- уличная, купольная
- Объектив
- фикс. фокус
- Мин. фокусное расстояние, мм
- 3.6
- Макс. угол обзора, градусов
- 82.8°
- Ночной режим
- есть
- ИК-подсветка
- есть
- Дальность ИК-подсветки
- 20 м
- Минимальная освещенность (цвет.), люкс
- 0.02
- Функции и особенности
- встроенный микрофон, ИК-фильтр, компенсация задней засветки, шумоподавление
- Интерфейсы
- выход аудио
- Установка
- потолочная, настенная
- Отношение сигнал/шум, дБ
- 65
- Класс защиты IP
- IP67
- Мин. рабочая температура, °C
- -40
- Макс. рабочая температура, °C
- 60
- Диафрагма
- f/2.0
- Угол обзора камеры по горизонтали, градусов
- 82.8
- Датчики
- движения
- Количество ИК-светодиодов
- 1
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