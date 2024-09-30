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Камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HFW1000SP-0360B-S3

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Камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HFW1000SP-0360B-S3
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Код товара: 112111
Производитель: Dahua
Гарантия: 15 дн.
нет отзывов
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ДО 30.09.24

2 460₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре

Камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HFW1000SP-0360B-S3

Уличная аналоговая HDCVI-камера, предназначенная для установки в помещении или на открытой территории. Влаго- и пыленепроницаемый корпус обеспечивает эффективное применение при любых погодных условиях.
  • Чувствительный CMOS-сенсор с разрешением 1 Mп транслирует и записывает видео высокого качества.
  • Фиксированный объектив с фокусным расстоянием 3,6 мм гарантирует максимальный охват территории наблюдения.
  • Надежная защита от грозы — камера выдерживает напряжение до 4 кВ.
  • Поддержка всех современных видеоформатов, что дает возможность применять устройство с регистраторами других брендов.
  • Настройка основных опций и параметров осуществляется посредством мультиязычного OSD-меню.
  • Интеллектуальная ИК-подсветка
    • Инфракрасная подсветка гарантирует однородную яркость при съемке черно-белого видео в полной темноте. Интенсивность подстраивается автоматически — в зависимости от расстояния до объекта наблюдения.
  • Технология HDCVI
    • Передача данных с камеры осуществляется на большие расстояния, без сбоев и в режиме реального времени.
    Характеристики
    Стандарт видеокамеры
    CVBS, AHD, HD-CVI, HD-TVI
    Тип видеокамеры
    уличная
    Объектив
    фикс. фокус
    Мин. фокусное расстояние, мм
    3.6
    Макс. угол обзора, градусов
    0
    Ночной режим
    есть
    ИК-подсветка
    есть
    Дальность ИК-подсветки
    30 м
    Минимальная освещенность (цвет.), люкс
    0.05
    Установка
    потолочная, настенная
    Класс защиты IP
    IP67
    Мин. рабочая температура, °C
    -40
    Макс. рабочая температура, °C
    60
    Угол обзора камеры по горизонтали, градусов
    60
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    В сравнение
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    2 460₽
    Этот товар нельзя оплатить бонусами
    В магазинах:
    В наличии
    В магазинах:
    В наличии
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