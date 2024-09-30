О товаре

Камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HFW1000SP-0360B-S3 Уличная аналоговая HDCVI-камера, предназначенная для установки в помещении или на открытой территории. Влаго- и пыленепроницаемый корпус обеспечивает эффективное применение при любых погодных условиях. Чувствительный CMOS-сенсор с разрешением 1 Mп транслирует и записывает видео высокого качества. Фиксированный объектив с фокусным расстоянием 3,6 мм гарантирует максимальный охват территории наблюдения. Надежная защита от грозы — камера выдерживает напряжение до 4 кВ. Поддержка всех современных видеоформатов, что дает возможность применять устройство с регистраторами других брендов. Настройка основных опций и параметров осуществляется посредством мультиязычного OSD-меню. Интеллектуальная ИК-подсветка Инфракрасная подсветка гарантирует однородную яркость при съемке черно-белого видео в полной темноте. Интенсивность подстраивается автоматически — в зависимости от расстояния до объекта наблюдения. Технология HDCVI Передача данных с камеры осуществляется на большие расстояния, без сбоев и в режиме реального времени.