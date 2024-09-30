Камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HFW1220RP-0280B
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Код товара: 112110
Производитель: Dahua
Гарантия: 15 дн.
2 670₽
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В магазинах:
мало
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О товаре
Камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HFW1220RP-0280B2-х мегапиксельная камера предусмотрена для использования на улице. Крепкая конструкция соответствует стандарту защиты IP65, рабочая температура составляет от -40 до +60 градусов. Поддерживается формат съемки CVBS, имеются видеовыходы. Устройство подойдет для организации видеонаблюдения в темное время суток.
Характеристики
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- Стандарт видеокамеры
- IP, HD-CVI
- Тип видеокамеры
- уличная
- Объектив
- фикс. фокус
- Мин. фокусное расстояние, мм
- 2.8
- Макс. угол обзора, градусов
- 106°
- Ночной режим
- есть
- ИК-подсветка
- есть
- Дальность ИК-подсветки
- 20 м
- Минимальная освещенность (цвет.), люкс
- 0.02
- Интерфейсы
- выход видео
- Установка
- потолочная, настенная
- Класс защиты IP
- IP67
- Мин. рабочая температура, °C
- -40
- Макс. рабочая температура, °C
- 60
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