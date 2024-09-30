Камера видеонаблюдения Dahua HDCVI DH-HAC-HDW
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Код товара: 112106
Производитель: Dahua
Гарантия: 15 дн.
1 390₽
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В магазинах:
В наличии
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О товаре
Камера видеонаблюдения Dahua HDCVI DH-HAC-HDWИспользующая проводное подключение уличная аналоговая камера имеет классическую купольную конструкцию. Вы получите в свое распоряжение устройство, способное производить съемку даже ночью. Данная возможность обеспечена благодаря наличию инфракрасной подсветки, дальность действия которой составляет 20 м. Вы сможете круглосуточно контролировать обстановку на территории коммерческого объекта или частного домовладения. Аналоговая камера производит съемку с разрешением 1280x720. Данное разрешение соответствует формату HD. Максимальная частота кадров – 25 кадров в секунду. Устройство обеспечивает угол обзора до 83.4°. Важным преимуществом камеры является способность передавать видеосигнал на значительное расстояние (до 800 м). Работоспособность камеры гарантируется при температуре воздуха от -40 до 60 °C. Максимальная рабочая влажность – 95 %. Корпус устройства – пластиковый. Камера обладает невысокой (150 г) массой. Диаметр и высота корпуса камеры равны 69 и 85 мм соответственно.
Характеристики
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- Стандарт видеокамеры
- CVBS, AHD, HD-CVI, HD-TVI
- Тип видеокамеры
- уличная, купольная
- Объектив
- фикс. фокус
- Мин. фокусное расстояние, мм
- 2.8
- Макс. угол обзора, градусов
- 83.4
- Ночной режим
- есть
- ИК-подсветка
- есть
- Дальность ИК-подсветки
- 20 м
- Минимальная освещенность (цвет.), люкс
- 0.05
- Функции и особенности
- встроенный микрофон, компенсация задней засветки, шумоподавление
- Установка
- потолочная, настенная
- Отношение сигнал/шум, дБ
- 65
- Мин. рабочая температура, °C
- -40
- Макс. рабочая температура, °C
- 60
- Угол обзора камеры по горизонтали, градусов
- 83.4
- Количество ИК-светодиодов
- 12
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