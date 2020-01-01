Камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HDW1200MP-0360B-S3
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Код товара: 111723
Производитель: Dahua
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мало
2 350₽
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Характеристики
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- Стандарт видеокамеры
- CVBS, HD-TVI, HD-CVI, AHD
- Тип видеокамеры
- купольная, уличная
- Объектив
- фикс. фокус
- Мин. фокусное расстояние, мм
- 3.6
- Макс. угол обзора, градусов
- 87.5
- Ночной режим
- есть
- ИК-подсветка
- есть
- Дальность ИК-подсветки
- 30 м
- Минимальная освещенность (цвет.), люкс
- 0.02
- Функции и особенности
- компенсация задней засветки, шумоподавление
- Интерфейсы
- выход аудио
- Установка
- потолочная
- Отношение сигнал/шум, дБ
- 65
- Класс защиты IP
- IP67
- Мин. рабочая температура, °C
- -40
- Макс. рабочая температура, °C
- 60
- Диафрагма
- f/2.0
- Угол обзора камеры по горизонтали, градусов
- 87.5
- Количество ИК-светодиодов
- 12
- Изображение
- черно-белое, цветное
- Макс. разрешение видеокамеры
- 1920x1080
- Количество мегапикселей
- 2
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