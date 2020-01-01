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Камеры видеонаблюдения
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201

Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201
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Код товара: 111718
Производитель: HiWatch
мало
мало
2 460₽
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Характеристики
Стандарт видеокамеры
CVBS
Тип видеокамеры
купольная
Объектив
фикс. фокус
Мин. фокусное расстояние, мм
2.8
Макс. угол обзора, градусов
103
Ночной режим
есть
ИК-подсветка
есть
Дальность ИК-подсветки
20 м
Минимальная освещенность (цвет.), люкс
0.01
Функции и особенности
ИК-фильтр, шумоподавление
Интерфейсы
выход видео
Тип карты памяти
microSD
Макс. угол поворота, градусов
350
Макс. угол наклона, градусов
70
Установка
потолочная, настенная
Отношение сигнал/шум, дБ
62
Мин. рабочая температура, °C
-20
Макс. рабочая температура, °C
45
Изображение
цветное
Макс. разрешение видеокамеры
1920x1080
Количество мегапикселей
2
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мало
мало
2 460₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа