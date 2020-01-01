Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201
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Код товара: 111718
Производитель: HiWatch
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мало
2 460₽
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Характеристики
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- Стандарт видеокамеры
- CVBS
- Тип видеокамеры
- купольная
- Объектив
- фикс. фокус
- Мин. фокусное расстояние, мм
- 2.8
- Макс. угол обзора, градусов
- 103
- Ночной режим
- есть
- ИК-подсветка
- есть
- Дальность ИК-подсветки
- 20 м
- Минимальная освещенность (цвет.), люкс
- 0.01
- Функции и особенности
- ИК-фильтр, шумоподавление
- Интерфейсы
- выход видео
- Тип карты памяти
- microSD
- Макс. угол поворота, градусов
- 350
- Макс. угол наклона, градусов
- 70
- Установка
- потолочная, настенная
- Отношение сигнал/шум, дБ
- 62
- Мин. рабочая температура, °C
- -20
- Макс. рабочая температура, °C
- 45
- Изображение
- цветное
- Макс. разрешение видеокамеры
- 1920x1080
- Количество мегапикселей
- 2
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