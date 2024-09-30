Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T133
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Код товара: 111715
Производитель: HiWatch
Гарантия: 15 дн.
1 490₽
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О товаре
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T133Аналоговая камера — незаменимое устройство для наблюдения и поддержания порядка на различных объектах. Модель выполнена в корпусе, способном выдерживать высокую влажность, а также большие перепады температур, за счет чего обеспечивается возможность использования в помещения разной конструкции и назначения. Подключение отличается простотой и выполняется при помощи коаксиального кабеля. Аналоговая камера относится к купольному типу и основана на CMOS-матрице с размером сенсора 1/4”, благодаря чему может обеспечиваться запись видео в формате HDTVI и CVBS при разрешении до 1280х720 пикселей и частоте до 25 кадр./с. За счет встроенного шумоподавления, а также расширенного динамического диапазона картинка порадует вас качеством и детализацией. Отличительной особенностью данной модели является объектив с углом обзора 92°, позволяющий удобно вести наблюдение в ограниченном пространстве, а светосильная оптика и ИК-подсветка с дальностью действия 20 м помогут вести качественную запись как в дневное, так и ночное время суток.
Характеристики
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- Стандарт видеокамеры
- HD-TVI
- Тип видеокамеры
- купольная
- Объектив
- фикс. фокус
- Мин. фокусное расстояние, мм
- 2.8
- Макс. угол обзора, градусов
- 92
- Ночной режим
- есть
- ИК-подсветка
- есть
- Дальность ИК-подсветки
- 20 м
- Минимальная освещенность (цвет.), люкс
- 0.01
- Функции и особенности
- ИК-фильтр, поддержка WDR, шумоподавление
- Интерфейсы
- выход видео
- Макс. угол поворота, градусов
- 360
- Макс. угол наклона, градусов
- 75
- Установка
- потолочная
- Отношение сигнал/шум, дБ
- 62
- Мин. рабочая температура, °C
- -20
- Макс. рабочая температура, °C
- 45
- Диафрагма
- f/1.2
- Угол обзора камеры по горизонтали, градусов
- 92
- Датчики
- движения
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