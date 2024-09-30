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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T133 Аналоговая камера — незаменимое устройство для наблюдения и поддержания порядка на различных объектах. Модель выполнена в корпусе, способном выдерживать высокую влажность, а также большие перепады температур, за счет чего обеспечивается возможность использования в помещения разной конструкции и назначения. Подключение отличается простотой и выполняется при помощи коаксиального кабеля. Аналоговая камера относится к купольному типу и основана на CMOS-матрице с размером сенсора 1/4”, благодаря чему может обеспечиваться запись видео в формате HDTVI и CVBS при разрешении до 1280х720 пикселей и частоте до 25 кадр./с. За счет встроенного шумоподавления, а также расширенного динамического диапазона картинка порадует вас качеством и детализацией. Отличительной особенностью данной модели является объектив с углом обзора 92°, позволяющий удобно вести наблюдение в ограниченном пространстве, а светосильная оптика и ИК-подсветка с дальностью действия 20 м помогут вести качественную запись как в дневное, так и ночное время суток.