Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T500 (B)
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Код товара: 111714
Производитель: HiWatch
Гарантия: 15 дн.
4 170₽
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Стандарт видеокамеры
- HD-TVI
- Тип видеокамеры
- уличная
- Объектив
- фикс. фокус
- Мин. фокусное расстояние, мм
- 3.6
- Макс. фокусное расстояние, мм
- 6
- Макс. угол обзора, градусов
- 57.1
- Ночной режим
- есть
- ИК-подсветка
- есть
- Дальность ИК-подсветки
- 20 м
- Минимальная освещенность (цвет.), люкс
- 0.01
- Функции и особенности
- ИК-фильтр, компенсация задней засветки, шумоподавление
- Интерфейсы
- выход видео
- Тип карты памяти
- microSD
- Макс. угол поворота, градусов
- 360
- Макс. угол наклона, градусов
- 90
- Установка
- потолочная, настенная
- Отношение сигнал/шум, дБ
- 62
- Класс защиты IP
- IP67
- Мин. рабочая температура, °C
- -40
- Макс. рабочая температура, °C
- 60
- Диафрагма
- f/2.0
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