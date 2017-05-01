PoE splitter Orient POE-656R 48V/12 черный
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Код товара: 170279
Производитель: Orient
970₽
11
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Характеристики
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- Тип
- PoE splitter
- Описание
- Сплиттер PoE ORIENT POE-656R представляет собой PoE-приемник, с помощью которого реализуется передача энергии от внешнего источника питания к периферийному устройству-потребителю, в качестве которого может выступать IP-камера или телефон, точка доступа. Сплиттер с компактным черным корпусом совместим с любым устройством, рассчитанным на питание по стандарту PoE. В нем предусмотрен вход для Ethernet-кабеля, по которому осуществляется передача данных и питания с напряжением 12 В. Для подключения потребителя он предлагает штекер питания и разъем типа RJ-45. Сплиттер PoE ORIENT POE-656R является необходимым аксессуаром, если вы собираетесь обеспечить питание устройства сетевой периферии по кабелю UTP (витой паре). Пропускная способность такого переходника находится на уровне 100 МБит/с.
- Особенности
- влагозащищенность
- Материал
- пластик
- Цвет
- черный
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