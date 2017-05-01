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Стабилизатор ЭРА СНПТ-1000-Ц
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Код товара: 41365
Производитель: ЭРА
5 990₽
71
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О товаре
релейный стабилизатор напряжения, 1000 Вт
Характеристики
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- Тип стабилизатора
- релейный
- Активная мощность, кВт
- 1
- Точность стабилизации, %
- 8
- Тип входного напряжения
- однофазное (220 В)
- КПД, %
- 95
- Размещение
- напольное
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