Стабилизатор Ресанта АСН-1000/1-Ц
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 38677
Производитель: Ресанта
Гарантия: 6 мес.
В наличии
В наличии
2 590₽
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип стабилизатора
- релейный
- Активная мощность, кВт
- 1
- Полная мощность, В•А
- 1000
- Точность стабилизации, %
- 8
- Тип входного напряжения
- однофазное (220 В)
- Входное рабочее напряжение
- 140-260 В
- Выходное напряжение
- 202-238 В
- Время отклика, мс
- 7
- КПД, %
- 97
- Входная частота
- 50-60 Гц
- Защита
- от короткого замыкания, от повышенного напряжения, от перегрева, от импульсных помех
- Форма выходного сигнала
- синусоида без искажений
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стабилизатор Ресанта ACH-500/1-Ц
2 190₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стабилизатор VОТО PC-TZM500VA
2 190₽
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стабилизатор UNIEL RS-1/500LS
2 290₽
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Г
Гость 55
28 июня 2022
Сколько выходов у стабилизатора?
2
0 0
0
05.ru
02.07.2022 17:00:14
Добрый день! Один выход
Ответить
0 0
Г
Гость 69
27.10.2022 12:06:58
Гость 55, Добрый день! 1 выход
0 0
Г
Гость 55
28 июня 2022
Сколько выходов у стабилизатора?
2
0
0