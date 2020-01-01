Стабилизатор Ресанта ACH-10000/1-Ц
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Код товара: 30015
Производитель: Ресанта
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
12 190₽
146
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О товаре
релейный стабилизатор напряжения, 10000 Вт
Характеристики
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- Тип стабилизатора
- релейный
- Активная мощность, кВт
- 10
- Полная мощность, В•А
- 10000
- Точность стабилизации, %
- 8
- Тип входного напряжения
- однофазное (220 В)
- Входное рабочее напряжение
- 140-260 В
- Выходное напряжение
- 202-238 В
- Время отклика, мс
- 7
- КПД, %
- 97
- Входная частота
- 50-60 Гц
- Защита
- от короткого замыкания
- Форма выходного сигнала
- синусоида без искажений
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