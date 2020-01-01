Стабилизатор Ресанта ACH-2000/1-Ц
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Код товара: 30014
Производитель: Ресанта
В наличии
В наличии
3 990₽
47
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О товаре
релейный стабилизатор напряжения, 2000 Вт
Характеристики
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- Тип стабилизатора
- релейный
- Активная мощность, кВт
- 2
- Полная мощность, В•А
- 2000
- Точность стабилизации, %
- 8
- Тип входного напряжения
- однофазное (220 В)
- Входное рабочее напряжение
- 140-260 В
- Выходное напряжение
- 202-238 В
- Время отклика, мс
- 7
- КПД, %
- 97
- Входная частота
- 50-60 Гц
- Защита
- от короткого замыкания, от повышенного напряжения, от перегрева, от импульсных помех
- Форма выходного сигнала
- синусоида без искажений
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