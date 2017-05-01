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Стабилизатор Ресанта LUX АСН-10000Н/1-Ц
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Код товара: 30012
Производитель: Ресанта
Гарантия: 6 мес.
14 690₽
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О товаре
релейный стабилизатор напряжения, 10000 Вт
Характеристики
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- Тип стабилизатора
- релейный
- Точность стабилизации, %
- 8
- Тип входного напряжения
- однофазное (220 В)
- КПД, %
- 97
- Размещение
- настенное
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