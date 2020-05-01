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Стабилизатор Ресанта СПН-5400
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Код товара: 189738
Производитель: Ресанта
Гарантия: 6 мес.
11 990₽
143
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О товаре
Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-5400Представляет собой надежное оборудование для защиты электроприборов как в быту, так и в других сферах. Он будет незаменим для систем освещения, лабораторных установок, блоков управления систем водоснабжения и обогрева, насосного оборудования, приборов с электродвигателем. Благодаря выравниванию показателя напряжения до 220 В при частоте 50 Гц, аппарат гарантирует исправную работу техники. Ресанта СПН-5400 функционирует в диапазоне 90-260 В, обладая полной выходной мощностью 5400 ВА, соответствующей показателю активной мощности 5.4 кВт. Система индикации оповещает от перегрузке, задержке, повышении и понижении напряжения сети, показывает режим работы, наличие тепловой защиты и многое другое. Это обеспечивает комфорт в использовании прибора, ведь вы будете знать обо всех его показателях. Устройство с автоматическим предохранителем предусматривает систему защиты короткого замыкания, от перегрузки, перепадов напряжения в сети.
Характеристики
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- Тип стабилизатора
- релейный
- Активная мощность, кВт
- 5.4
- Полная мощность, В•А
- 5400
- Точность стабилизации, %
- 8
- Тип входного напряжения
- однофазное
- КПД, %
- 97
- Размещение
- настенное
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