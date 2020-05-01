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Стабилизатор Ресанта СПН-5400

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Стабилизатор Ресанта СПН-5400
Стабилизатор Ресанта СПН-5400
Стабилизатор Ресанта СПН-5400
Стабилизатор Ресанта СПН-5400
Стабилизатор Ресанта СПН-5400
Стабилизатор Ресанта СПН-5400
Стабилизатор Ресанта СПН-5400
Стабилизатор Ресанта СПН-5400
Стабилизатор Ресанта СПН-5400
Стабилизатор Ресанта СПН-5400
Стабилизатор Ресанта СПН-5400
Стабилизатор Ресанта СПН-5400
Стабилизатор Ресанта СПН-5400
Стабилизатор Ресанта СПН-5400
Стабилизатор Ресанта СПН-5400
Стабилизатор Ресанта СПН-5400
Стабилизатор Ресанта СПН-5400
Стабилизатор Ресанта СПН-5400
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Фото товара
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Фото товара
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Код товара: 189738
Производитель: Ресанта
Гарантия: 6 мес.
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11 990₽
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Стабилизатор RAPAN ST-5000
Стабилизатор RAPAN ST-5000
10 600₽
О товаре

Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-5400

Представляет собой надежное оборудование для защиты электроприборов как в быту, так и в других сферах. Он будет незаменим для систем освещения, лабораторных установок, блоков управления систем водоснабжения и обогрева, насосного оборудования, приборов с электродвигателем. Благодаря выравниванию показателя напряжения до 220 В при частоте 50 Гц, аппарат гарантирует исправную работу техники. Ресанта СПН-5400 функционирует в диапазоне 90-260 В, обладая полной выходной мощностью 5400 ВА, соответствующей показателю активной мощности 5.4 кВт. Система индикации оповещает от перегрузке, задержке, повышении и понижении напряжения сети, показывает режим работы, наличие тепловой защиты и многое другое. Это обеспечивает комфорт в использовании прибора, ведь вы будете знать обо всех его показателях. Устройство с автоматическим предохранителем предусматривает систему защиты короткого замыкания, от перегрузки, перепадов напряжения в сети.
  • Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех.
  • Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения.
  • Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения.
  • При кратковременных перегрузках прибор не выключается.
  • Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона.
  • Микропроцессорное управление.
    • Характеристики
    Тип стабилизатора
    релейный
    Активная мощность, кВт
    5.4
    Полная мощность, В•А
    5400
    Точность стабилизации, %
    8
    Тип входного напряжения
    однофазное
    КПД, %
    97
    Размещение
    настенное
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    В сравнение
    В избранное
    11 990₽
    143
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    1 = 1₽
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    Рассрочка

    В рассрочку за 3 600 ₽

    Самовывоз

    бесплатно,

    в 5 магазинах

    бесплатно,

    в 5 магазинах

    Доставка

    бесплатно,

    сегодня

    Нашли дешевле?