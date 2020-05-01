Стабилизатор Ресанта СПН-5400

О товаре

Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-5400 Представляет собой надежное оборудование для защиты электроприборов как в быту, так и в других сферах. Он будет незаменим для систем освещения, лабораторных установок, блоков управления систем водоснабжения и обогрева, насосного оборудования, приборов с электродвигателем. Благодаря выравниванию показателя напряжения до 220 В при частоте 50 Гц, аппарат гарантирует исправную работу техники. Ресанта СПН-5400 функционирует в диапазоне 90-260 В, обладая полной выходной мощностью 5400 ВА, соответствующей показателю активной мощности 5.4 кВт. Система индикации оповещает от перегрузке, задержке, повышении и понижении напряжения сети, показывает режим работы, наличие тепловой защиты и многое другое. Это обеспечивает комфорт в использовании прибора, ведь вы будете знать обо всех его показателях. Устройство с автоматическим предохранителем предусматривает систему защиты короткого замыкания, от перегрузки, перепадов напряжения в сети. Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех. Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения. Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения. При кратковременных перегрузках прибор не выключается. Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона. Микропроцессорное управление.