Стабилизатор Ресанта СПН-8300
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
5 490 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-8300Стабилизатор Ресанта СПН-8300 – незаменимое устройство в быту, которое позволяет выравнивать напряжение, обеспечивая защиту бытовой и компьютерной техники. Модель с выходной мощностью 8300 ВА, соответствующей показателю активной мощности 8.3 кВт, гарантирует надежность работы в диапазоне 90-260 В при поддержке частоты 50 Гц. Ресанта СПН-8300 производит замер напряжения на входе и в соответствии с его сравнением с нужным значением стабилизирует его показатель, задействуя в работе быстродействующие реле. Такой аппарат будет эффективен не только для домашнего использования, он станет незаменимым для защиты насосного оборудования, лабораторных установок, блоков управления систем водоснабжения и обогрева, систем освещения и приборов с электродвигателем. Стабилизатор с ЖК-дисплеем содержит систему индикации для получения сведений о перегрузке, задержке, показателя напряжения на входе и выходе, срабатывания защиты и других. Он предполагает защиту от перепадов напряжения в сети, от короткого замыкания, перегрева, перегрузки.
- Тип стабилизатора
- релейный
- Активная мощность, кВт
- 8.3
- Полная мощность, В•А
- 8300
- Точность стабилизации, %
- 8
- Тип входного напряжения
- однофазное
- КПД, %
- 97
- Размещение
- настенное
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.