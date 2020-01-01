О товаре

Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-8300 Стабилизатор Ресанта СПН-8300 – незаменимое устройство в быту, которое позволяет выравнивать напряжение, обеспечивая защиту бытовой и компьютерной техники. Модель с выходной мощностью 8300 ВА, соответствующей показателю активной мощности 8.3 кВт, гарантирует надежность работы в диапазоне 90-260 В при поддержке частоты 50 Гц. Ресанта СПН-8300 производит замер напряжения на входе и в соответствии с его сравнением с нужным значением стабилизирует его показатель, задействуя в работе быстродействующие реле. Такой аппарат будет эффективен не только для домашнего использования, он станет незаменимым для защиты насосного оборудования, лабораторных установок, блоков управления систем водоснабжения и обогрева, систем освещения и приборов с электродвигателем. Стабилизатор с ЖК-дисплеем содержит систему индикации для получения сведений о перегрузке, задержке, показателя напряжения на входе и выходе, срабатывания защиты и других. Он предполагает защиту от перепадов напряжения в сети, от короткого замыкания, перегрева, перегрузки. Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения При кратковременных перегрузках прибор не выключается Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона Микропроцессорное управление