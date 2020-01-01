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Стабилизатор Ресанта СПН-8300

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Стабилизатор Ресанта СПН-8300
Стабилизатор Ресанта СПН-8300
Стабилизатор Ресанта СПН-8300
Стабилизатор Ресанта СПН-8300
Стабилизатор Ресанта СПН-8300
Стабилизатор Ресанта СПН-8300
Стабилизатор Ресанта СПН-8300
Стабилизатор Ресанта СПН-8300
Стабилизатор Ресанта СПН-8300
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 170162
Производитель: Ресанта
Гарантия: 6 мес.
нет отзывов
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18 290₽
219
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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5 490 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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О товаре

Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-8300

Стабилизатор Ресанта СПН-8300 – незаменимое устройство в быту, которое позволяет выравнивать напряжение, обеспечивая защиту бытовой и компьютерной техники. Модель с выходной мощностью 8300 ВА, соответствующей показателю активной мощности 8.3 кВт, гарантирует надежность работы в диапазоне 90-260 В при поддержке частоты 50 Гц. Ресанта СПН-8300 производит замер напряжения на входе и в соответствии с его сравнением с нужным значением стабилизирует его показатель, задействуя в работе быстродействующие реле. Такой аппарат будет эффективен не только для домашнего использования, он станет незаменимым для защиты насосного оборудования, лабораторных установок, блоков управления систем водоснабжения и обогрева, систем освещения и приборов с электродвигателем. Стабилизатор с ЖК-дисплеем содержит систему индикации для получения сведений о перегрузке, задержке, показателя напряжения на входе и выходе, срабатывания защиты и других. Он предполагает защиту от перепадов напряжения в сети, от короткого замыкания, перегрева, перегрузки.
  • Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех
  • Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения
  • Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения
  • При кратковременных перегрузках прибор не выключается
  • Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона
  • Микропроцессорное управление
    • Характеристики
    Тип стабилизатора
    релейный
    Активная мощность, кВт
    8.3
    Полная мощность, В•А
    8300
    Точность стабилизации, %
    8
    Тип входного напряжения
    однофазное
    КПД, %
    97
    Размещение
    настенное
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    В сравнение
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    18 290₽
    219
    Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
    1 = 1₽
    Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
    Войдите, чтобы получить бонусную карту
    В магазинах:
    мало
    В магазинах:
    мало
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      сегодня

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      сегодня

    Нашли дешевле?
    Рассрочка

    5 490 ₽

    Первоначальный взнос 30%

    Первоначальный взнос 30%
    Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

    Условия

    • Период рассрочки до 6 месяцев

      Для действующих клиентов - до 10 месяцев

    • Возраст от 23 лет

      И наличие действующего паспорта

    Способы оплаты

    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

      Оплата при получении заказа