Стабилизатор Бастион SKAT STL-10000

О товаре

Стабилизатор напряжения Бастион SKAT STL-10000 Стабилизатор напряжения для всего дома. Мощность нагрузки — до 10 кВА. 9 ступеней регулирования. Точность стабилизации — 7%. Рабочий диапазон напряжения сети — 120...280 В. Расширенный диапазон напряжение сети — 80...295 В. 4 температурных датчика для защиты от перегрева. Тройная защита от перегрузки. Микропроцессорное управление и мягкое переключение ступеней. Стабилизация вольтдобавочного типа на симисторных ключах с запасом по мощности. Цифровой дисплей отображает реальное напряжение, ток, мощность по входу и выходу. Конвективное охлаждение без вентилятора, бесшумная работа. Защитное отключение при аварийно низком/высоком напряжении с автоматическим восстановлением. Кронштейны для установки стабилизаторов серии SKAT ST на стене.