Стабилизатор Бастион SKAT STL-20000
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Код товара: 151258
Производитель: Бастион
Гарантия: 6 мес.
69 990₽
839
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Характеристики
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- Тип стабилизатора
- электронный симисторный
- Активная мощность, кВт
- 12
- Полная мощность, В•А
- 20000
- Точность стабилизации, %
- 7
- Тип входного напряжения
- однофазное
- Выходное напряжение
- 205-235 В
- Мин. входное рабочее напряжение, В
- 120
- Макс. входное рабочее напряжение, В
- 280
- Время отклика, мс
- 10
- Входная частота
- 49-51 Гц
- Защита
- от пониженного напряжения и перегрузки
- Клеммы
- есть
- Входное предельное напряжение
- 295 В
- КПД, %
- 98
- Форма выходного сигнала
- синусоида без искажений
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