Стабилизатор Бастион SKAT STP-20000
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Код товара: 151256
Производитель: Бастион
Гарантия: 6 мес.
75 990₽
911
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О товаре
Стабилизатор напряжения Бастион SKAT STP-20000Стабилизатор напряжения для всего дома. Мощность нагрузки — до 20 кВА. 16 ступеней регулирования. Точность стабилизации — 3,5%. Рабочий диапазон напряжения сети — 120...280 В. Расширенный диапазон напряжение сети — 80...295 В. 4 температурных датчика для защиты от перегрева. Тройная защита от перегрузки. Микропроцессорное управление и «мягкое» переключение ступеней. Стабилизация вольтдобавочного типа на симисторных ключах с запасом по мощности. Цифровой дисплей отображает реальное напряжение, ток, мощность по входу и выходу. Конвективное охлаждение без вентилятора, бесшумная работа. Защитное отключение при аварийно низком/высоком напряжении с автоматическим восстановлением. Кронштейны для установки стабилизаторов серии SKAT ST на стене.
Характеристики
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- Тип стабилизатора
- электронный симисторный
- Активная мощность, кВт
- 16
- Полная мощность, В•А
- 20000
- Точность стабилизации, %
- 3.5
- Тип входного напряжения
- однофазное
- Выходное напряжение
- 212-228 В
- Мин. входное рабочее напряжение, В
- 120
- Макс. входное рабочее напряжение, В
- 280
- Время отклика, мс
- 10
- Входная частота
- 49-51 Гц
- Защита
- от перегрузки, от короткого замыкания, от перегрева
- Клеммы
- есть
- Входное предельное напряжение
- 295 В
- КПД, %
- 98
- Форма выходного сигнала
- синусоида без искажений
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