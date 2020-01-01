Лицензия OEM Windows 11 Pro 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD (FQC-10547)
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
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3 000 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Тип
- Операционная система
- Тип лицензии
- OEM
- Установочный диск
- DVD
- Язык интерфейса
- русский
- Разрядность ОС
- 64-bit
- Требования к системе
- 2-ядерный процессор 1 ГГц; RAM 4 Гб; свободные 64 Гб на SSD или жестком диске
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