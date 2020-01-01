Сетевой удлинитель Most A10 3м (6 розеток) белый (пакет ПЭ)
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Код товара: 96821
Производитель: MOST
мало
мало
1 090₽
13
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Сетевой удлинитель
- Максимальная нагрузка, Вт
- 2200
- Напряжение сети, В
- 220
- Цвет
- белый
- Наличие USB-портов
- нет
- Количество розеток
- 6
- Особенности
- индивидуальные выключатели, ударопрочный корпус
- Длина кабеля, м
- 3
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