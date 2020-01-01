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Сетевые фильтры
Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный (коробка)

Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный (коробка)

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Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный (коробка)
Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный (коробка)
Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный (коробка)
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 96817
Производитель: Buro
В наличии
В наличии
1 450₽
17
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Характеристики
Тип оборудования
Сетевой фильтр
Максимальная нагрузка, Вт
2200
Напряжение сети, В
220
Цвет
черный
Номинальная сила тока, А
10
Наличие USB-портов
есть
Количество розеток
6
Особенности
защита от короткого замыкания, защита от перегрева, подавление высокочастотных помех, максимальный ток USB порта 2.1 A
Длина кабеля, м
5
Функции
выключатель на корпусе, световая индикация, заземление
Степень защиты
IP 20
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В наличии
В наличии
1 450₽
17
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1 = 1₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа