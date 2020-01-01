Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный (коробка)
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Код товара: 96817
Производитель: Buro
В наличии
В наличии
1 450₽
17
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Сетевой фильтр
- Максимальная нагрузка, Вт
- 2200
- Напряжение сети, В
- 220
- Цвет
- черный
- Номинальная сила тока, А
- 10
- Наличие USB-портов
- есть
- Количество розеток
- 6
- Особенности
- защита от короткого замыкания, защита от перегрева, подавление высокочастотных помех, максимальный ток USB порта 2.1 A
- Длина кабеля, м
- 5
- Функции
- выключатель на корпусе, световая индикация, заземление
- Степень защиты
- IP 20
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