Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-B
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 96815
Производитель: Buro
Гарантия: 6 мес.
990₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр Buro 500SH-10-B
850₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой удлинитель Most A10 1.6м (6 розеток) белый (пакет ПЭ)
990₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр ЭРА UX-3e-10m
930₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Cетевой удлинитель LDNIO 4USB 3.4A SE4432 2метра
990₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр Buro 500SH-1.8-SW-W 1.8м (5 розеток) белый (коробка)
800₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-B
820₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип оборудования
- Сетевой фильтр
- Цвет
- черный
- Наличие USB-портов
- есть
- Количество розеток
- 6
- Особенности
- 2 USB порта (2,1А + 1А) для зарядки
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.