Сетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-W 3м (5 розеток) белый (коробка)
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Код товара: 96812
Производитель: Buro
31 декабря
31 декабря
510₽
6
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Сетевой фильтр
- Максимальная нагрузка, Вт
- 2200
- Напряжение сети, В
- 220
- Цвет
- белый
- Номинальная сила тока, А
- 10
- Наличие USB-портов
- нет
- Количество розеток
- 5
- Особенности
- защита от перегрева: автоматический (термобиметаллический) предохранитель
- Длина кабеля, м
- 3
- Функции
- выключатель на корпусе, световая индикация, заземление
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