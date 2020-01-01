Сетевой разветвитель Buro BU-PS2G-W (2 розетки) белый (пакет ПЭ)
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Код товара: 96808
Производитель: Buro
мало
мало
220₽
2
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Сетевой разветвитель
- Максимальная нагрузка, Вт
- 3500
- Напряжение сети, В
- 220
- Цвет
- белый
- Наличие USB-портов
- нет
- Количество розеток
- 2
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