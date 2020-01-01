Сетевой фильтр Defender ES Black < 5м > ( 5 розеток )
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Код товара: 9203
Производитель: Defender
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
400₽
4
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Сетевой фильтр
- Максимальная нагрузка, Вт
- 2200
- Напряжение сети, В
- 220
- Номинальная сила тока, А
- 10
- Наличие USB-портов
- нет
- Количество розеток
- 5
- Особенности
- максимальная рассеиваемая энергия: 125 Дж; защищаемые цепи: фаза-ноль; защита от перегрузки и короткого замыкания: автоматический несгораемый предохранитель, встроенный в выключатель; корпус из негорючего пластика
- Цвет
- черный
- Длина кабеля, м
- 5
- Функции
- выключатель на корпусе
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