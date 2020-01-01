Сетевой фильтр ZIS Pilot-S
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Код товара: 9177
Производитель: ZIS
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
1 290₽
15
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Сетевой фильтр
- Максимальная нагрузка, Вт
- 2200
- Напряжение сети, В
- 220
- Цвет
- белый
- Номинальная сила тока, А
- 10
- Наличие USB-портов
- нет
- Количество розеток
- 6
- Особенности
- защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от перегрева внутри корпуса, 5 розеток с заземлением, 1 розетка без заземления
- Длина кабеля, м
- 3
- Сечение провода, мм
- 0.75
- Функции
- выключатель на корпусе, световая индикация, заземление
- Степень защиты
- IP 20
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