Отсекатель напряжения Pishraneh 302
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Код товара: 9163
Производитель: Pishraneh
Гарантия: 15 дн.
В наличии
В наличии
450₽
5
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Отсекатель напряжения
- Наличие USB-портов
- нет
- Количество розеток
- 2
- Цвет
- белый
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