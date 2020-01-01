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Сетевые фильтры
Сетевой фильтр Ippon BK-112

Сетевой фильтр Ippon BK-112

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Сетевой фильтр Ippon BK-112
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Код товара: 9157
Производитель: Ippon
Гарантия: 24 мес.
В наличии
В наличии
420₽
5
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Характеристики
Тип оборудования
Сетевой фильтр
Максимальная нагрузка, Вт
2200
Напряжение сети, В
220
Наличие USB-портов
нет
Количество розеток
6
Особенности
вход IEC320-C14
Цвет
черный
Длина кабеля, м
1.8
Функции
выключатель на корпусе, световая индикация, заземление
Степень защиты
IP 20
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