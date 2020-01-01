Сетевой фильтр Buro 600SH-3-B 3м (6 розеток)
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Код товара: 90282
Производитель: Buro
В наличии
В наличии
330₽
3
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Сетевой фильтр
- Максимальная нагрузка, Вт
- 2200
- Напряжение сети, В
- 220
- Цвет
- черный
- Номинальная сила тока, А
- 10
- Наличие USB-портов
- нет
- Количество розеток
- 6
- Особенности
- защита от короткого замыкания, защита от перегрева, подавление высокочастотных помех
- Длина кабеля, м
- 3
- Функции
- выключатель на корпусе, световая индикация, заземление
- Степень защиты
- IP 20
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