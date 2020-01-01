Сетевой фильтр PILOT GL 10м
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 90078
Производитель: PILOT
31 декабря
31 декабря
2 850₽
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип оборудования
- Сетевой фильтр
- Максимальная нагрузка, Вт
- 2200
- Напряжение сети, В
- 220
- Цвет
- белый
- Номинальная сила тока, А
- 10
- Наличие USB-портов
- нет
- Количество розеток
- 6
- Особенности
- защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от перегрева внутри корпуса, 5 розеток с заземлением, 1 розетка без заземления
- Длина кабеля, м
- 10
- Сечение провода, мм
- 1
- Функции
- выключатель на корпусе, световая индикация, шторки на розетке, заземление
- Степень защиты
- IP 20
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.