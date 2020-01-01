Сетевой фильтр Buro 500SL-1.5-G 1.5м (5 розеток)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 83140
Производитель: Buro
мало
мало
260₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип оборудования
- Сетевой фильтр
- Максимальная нагрузка, Вт
- 1500
- Напряжение сети, В
- 220
- Цвет
- серый
- Номинальная сила тока, А
- 7
- Наличие USB-портов
- нет
- Количество розеток
- 5
- Особенности
- максимальная рассеиваемая энергия 107 Дж, максимальный импульсный ток помехи 4500 A
- Длина кабеля, м
- 1.5
- Функции
- выключатель на корпусе, световая индикация, заземление
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
2
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Тройник ЭРА SP-4-I
240₽
2
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Тройник ЭРА SP-3-W
230₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр Ippon BK212 1.8м (6 розеток) белый (коробка)
310₽
2
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой разветвитель Buro BU-PS2G-W (2 розетки) белый (пакет ПЭ)
220₽
2
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой разветвитель Buro BU-PS3G-W (3 розетки) белый (пакет ПЭ)
220₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.5
300₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.