Сетевой удлинитель ЭРА U-3-10m
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Код товара: 79670
Производитель: ЭРА
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
820₽
9
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Сетевой удлинитель
- Максимальная нагрузка, Вт
- 3500
- Напряжение сети, В
- 220
- Номинальная сила тока, А
- 16
- Наличие USB-портов
- нет
- Количество розеток
- 3
- Цвет
- белый
- Длина кабеля, м
- 10
- Сечение провода, мм
- 1
- Функции
- заземление
- Степень защиты
- IP 20
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