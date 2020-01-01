Сетевой удлинитель Most A10 1.6м (6 розеток) белый (пакет ПЭ)

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Брелоки
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Офисная техника и сети
Сетевые фильтры
Сетевой удлинитель Most A10 1.6м (6 розеток) белый (пакет ПЭ)

Сетевой удлинитель Most A10 1.6м (6 розеток) белый (пакет ПЭ)

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Сетевой удлинитель Most A10 1.6м (6 розеток) белый (пакет ПЭ)
Сетевой удлинитель Most A10 1.6м (6 розеток) белый (пакет ПЭ)
Сетевой удлинитель Most A10 1.6м (6 розеток) белый (пакет ПЭ)
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 72550
Производитель: MOST
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
990₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип оборудования
Сетевой удлинитель
Максимальная нагрузка, Вт
2200
Напряжение сети, В
220
Номинальная сила тока, А
10
Наличие USB-портов
нет
Количество розеток
6
Особенности
индивидуальные выключатели, ударопрочный корпус
Цвет
белый
Длина кабеля, м
1.6
Функции
выключатель на корпусе, заземление
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой удлинитель Most A16 1.6м (6 розеток) белый (пакет ПЭ)
1 120₽
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой удлинитель Most A16 1.6м (6 розеток) белый (пакет ПЭ)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сетевой удлинитель ЭРА U-3-10m
820₽
Сетевой удлинитель ЭРА U-3-10m
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр ЭРА UX-3e-10m
930₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр ЭРА UX-3e-10m
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Cетевой удлинитель LDNIO 4USB 3.4A SE4432 2метра
1 050₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Cетевой удлинитель LDNIO 4USB 3.4A SE4432 2метра
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-B 3м (5 розеток) черный (коробка)
990₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-B 3м (5 розеток) черный (коробка)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-B 3м (6 розеток) черный (коробка)
860₽
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-B 3м (6 розеток) черный (коробка)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой удлинитель Most A10 3м (6 розеток) белый (пакет ПЭ)
1 090₽
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой удлинитель Most A10 3м (6 розеток) белый (пакет ПЭ)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сетевой фильтр Ippon BK232-SW 3м (6 розеток) белый
890₽
Сетевой фильтр Ippon BK232-SW 3м (6 розеток) белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр Ippon BK252-SW 5м (6 розеток)
990₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр Ippon BK252-SW 5м (6 розеток)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр Ldnio SE3631
1 050₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр Ldnio SE3631
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сетевой фильтр Ldnio SC2311
850₽
Сетевой фильтр Ldnio SC2311
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр TESSAN TS-321-DE
990₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр TESSAN TS-321-DE
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр TESSAN TS-321-DE
990₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр TESSAN TS-321-DE
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр TESSAN TS-323
1 090₽
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр TESSAN TS-323
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр TESSAN TS-329
990₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр TESSAN TS-329
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой удлинитель Most A16 1.6м (6 розеток) белый (пакет ПЭ)
Сетевой удлинитель Most A16 1.6м (6 розеток) белый (пакет ПЭ)
1 120₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой удлинитель ЭРА U-3-10m
Сетевой удлинитель ЭРА U-3-10m
820₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр ЭРА UX-3e-10m
Сетевой фильтр ЭРА UX-3e-10m
930₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Cетевой удлинитель LDNIO 4USB 3.4A SE4432 2метра
Cетевой удлинитель LDNIO 4USB 3.4A SE4432 2метра
1 050₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-B 3м (5 розеток) черный (коробка)
Сетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-B 3м (5 розеток) черный (коробка)
990₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-B 3м (6 розеток) черный (коробка)
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-B 3м (6 розеток) черный (коробка)
860₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
мало
мало
990₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа