Сетевой фильтр Buro 500SL-3-G 3м (5 розеток) серый (пакет ПЭ)
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490₽
5
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Сетевой фильтр
- Максимальная нагрузка, Вт
- 1500
- Напряжение сети, В
- 220
- Цвет
- серый
- Номинальная сила тока, А
- 7
- Наличие USB-портов
- нет
- Количество розеток
- 5
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