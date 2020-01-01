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Сетевые фильтры
Сетевой фильтр Buro 500SH-10-B 10м (5 розеток) черный (коробка)

Сетевой фильтр Buro 500SH-10-B 10м (5 розеток) черный (коробка)

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Сетевой фильтр Buro 500SH-10-B 10м (5 розеток) черный (коробка)
Сетевой фильтр Buro 500SH-10-B 10м (5 розеток) черный (коробка)
Сетевой фильтр Buro 500SH-10-B 10м (5 розеток) черный (коробка)
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 62664
Производитель: Buro
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
690₽
8
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Характеристики
Тип оборудования
Сетевой фильтр
Максимальная нагрузка, Вт
2200
Напряжение сети, В
220
Номинальная сила тока, А
10
Наличие USB-портов
нет
Количество розеток
5
Особенности
защита от короткого замыкания, защита от перегрева, подавление высокочастотных помех
Цвет
черный
Длина кабеля, м
10
Сечение провода, мм
0.75
Функции
выключатель на корпусе, световая индикация, заземление
Степень защиты
IP 20
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мало
мало
690₽
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1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа