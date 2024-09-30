Отсекатели напряжения Pishraneh 303 для кондиционеров
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Код товара: 30946
Производитель: Pishraneh
Гарантия: 15 дн.
950₽
11
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Отсекатель напряжения
- Цвет
- белый
- Количество розеток
- 1
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