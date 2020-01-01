U-5es-5m Удлин-ль ЭРА c заземл, с выкл, 3x1мм2, 5гн, 5м
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Код товара: 22572
Производитель: ЭРА
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
700₽
8
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Сетевой удлинитель
- Максимальная нагрузка, Вт
- 3500
- Напряжение сети, В
- 220
- Цвет
- белый
- Номинальная сила тока, А
- 16
- Количество розеток
- 5
- Особенности
- сечение провода: 3х1мм2 соответсвует ГОСТу
- Длина кабеля, м
- 5
- Функции
- выключатель на корпусе, заземление
- Степень защиты
- IP 20
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