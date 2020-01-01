Сетевой фильтр ZIS Pilot-L-6
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Код товара: 21409
Производитель: ZIS
Гарантия: 60 мес.
мало
мало
2 620₽
28
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Сетевой фильтр
- Максимальная нагрузка, Вт
- 2200
- Напряжение сети, В
- 220
- Номинальная сила тока, А
- 10
- Наличие USB-портов
- нет
- Количество розеток
- 6
- Особенности
- защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от перегрева внутри корпуса
- Цвет
- белый
- Длина кабеля, м
- 10
- Функции
- выключатель на корпусе, заземление
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