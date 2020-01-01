Сетевой удлинитель ЭРА U-3es-3m
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Код товара: 17732
Производитель: ЭРА
Гарантия: 6 мес.
В наличии
В наличии
470₽
5
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Сетевой удлинитель
- Максимальная нагрузка, Вт
- 3500
- Напряжение сети, В
- 220
- Номинальная сила тока, А
- 16
- Наличие USB-портов
- нет
- Количество розеток
- 3
- Цвет
- белый
- Длина кабеля, м
- 3
- Сечение провода, мм
- 1
- Функции
- выключатель на корпусе, световая индикация, заземление
- Степень защиты
- IP 20
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