Розетка Бастион Альбатрос-220/3500-AC
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Код товара: 169360
Производитель: Бастион
Гарантия: 6 мес.
1 290₽
15
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Характеристики
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- Максимальная нагрузка, Вт
- 3500
- Количество розеток
- 1
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