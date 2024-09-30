Сетевой удлинитель Buro BU-PSL2.5/W 5м
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Код товара: 166214
Производитель: Buro
Гарантия: 6 мес.
300₽
3
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Сетевой удлинитель
- Максимальная нагрузка, Вт
- 1500
- Напряжение сети, В
- 220
- Цвет
- белый
- Наличие USB-портов
- нет
- Количество розеток
- 2
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