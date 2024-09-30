Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-W 1.8м
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Код товара: 166212
Производитель: Buro
Гарантия: 6 мес.
700₽
8
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Сетевой фильтр
- Максимальная нагрузка, Вт
- 2200
- Напряжение сети, В
- 220
- Цвет
- белый
- Номинальная сила тока, А
- 10
- Наличие USB-портов
- нет
- Количество розеток
- 8
- Особенности
- максимальный импульсный ток помехи: 4500 A; максимальная рассеиваемая энергия: 107 Дж
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