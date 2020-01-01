Удлинитель силовой на катушке LUX К4-Е-40 ПВС 3x1.5 40м, 16А, 4 встр. розетки с з/к
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Код товара: 110679
Производитель: LUX
мало
мало
5 370₽
64
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Сетевой удлинитель
- Максимальная нагрузка, Вт
- 3500
- Цвет
- оранжевый
- Номинальная сила тока, А
- 16
- Наличие USB-портов
- нет
- Количество розеток
- 4
- Длина кабеля, м
- 40
- Функции
- заземление
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