Сетевой разветвитель 2Т2 "TOKER'' ( 2гн. с заземлением, черный)
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Код товара: 106042
Производитель: Toker
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Сетевой разветвитель
- Цвет
- черный
- Наличие USB-портов
- нет
- Количество розеток
- 2
- Функции
- заземление
- Степень защиты
- IP 20
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