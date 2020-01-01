Сетевой разветвитель 3L "TOKER'' (3гн. без заземления, белый)
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Код товара: 106039
Производитель: Toker
мало
мало
170₽
2
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Сетевой разветвитель
- Напряжение сети, В
- 220
- Цвет
- белый
- Номинальная сила тока, А
- 16
- Наличие USB-портов
- нет
- Количество розеток
- 3
- Функции
- заземление
- Степень защиты
- IP 20
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