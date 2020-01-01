Чернила Epson T6644 Yellow для EPS Inkjet L100
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Код товара: 9661
Производитель: Epson
мало
мало
1 190₽
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Характеристики
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- Тип
- Чернила
- Цвет
- желтый
- Объём, мл
- 70
- Тип печати
- струйная
- Тип чернил
- водорастворимые
- Модель принтера
- Epson Inkjet All-In-One Printer L200, Epson Inkjet Printer L100, Epson L110, Epson L120, Epson L1300, Epson L132, Epson L210, Epson L222, Epson L300, Epson L312, Epson L350, Epson L355, Epson L362, Epson L366, Epson L456, Epson L550, Epson L555, Epson L566, Epson L655
- Производитель принтера
- Epson
- Вес, г
- 70
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